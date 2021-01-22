الصحة العالمية تحصل على 40 مليون جرعة لقاح من فايزر لبرنامج كوفاكس

المصدر: ا ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف فايزر-بايونتيك الجمعة اتفاقا يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمنصة كوفاكس لصالح الدول الأكثر فقراً.

وقال رئيس فايزر البرت بورلا في مؤتمر صحافي مع منظمة الصحة العالمية إن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95 في المئة ستباع "بسعر الكلفة" على أن تسلم خلال الربع الأول من هذا العام.

وأقيمت منصة كوفاكس في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد كورونا، وثمة خيار أمامها أيضا مع مصنع اللقاحات في الهند "سيروم انستيتيوت اوف انديا" للحصول على مئة مليون جرعة من لقاح استرازينيكا-اكسفورد.

ويتوقع تسليم غالبية هذه الجرعات خلال الربع الاول من العام ايضا. ولكن على منظمة الصحة العالمية ان تعطي قبل ذلك موافقتها الطارئة على هذا اللقاح بحدود منتصف فبراير.

وحتى الآن، وحده لقاح فايزر-بايونتيك حظي بموافقة المنظمة. وأسفر وباء كوفيد-19 عن أكثر من مليوني وفاة في العالم منذ رصده للمرة الاولى في الصين في ديسمبر 2019.

وقال مدير منظمة الصحة تيدروس ادانوم غيبريسوس "ليست اللقاحات وحدها التي ستساعدنا في وضع حد لهذا الوباء، انه التلقيح".