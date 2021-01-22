الصحة العالمية تزف خبراً ساراً بشأن الحاصلين على لقاحات كورونا

المصدر: وكالات

نفت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أي حالات وفاة لأشخاص حصلوا على لقاحات مُضادة لفيروس "كورونا" المُستجد حول العالم.

وأكدت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو، أن المنظمة لم ترصد أي وفيات ناجمة عن اللقاحات المُستخدمة حالياً.

وقالت إن المنظمة تتابع استخدام لقاح "فايزر" وتقارير عنه من دول تم توزيعه فيها، مشيرةً إلى أنه اتضح من السلطات نفسها بتلك الدول عدم وجود علاقة لوفاة بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، باللقاح نفسه.

ولفتت إلى أن المنظمة عملت بجد لضمان حصول جميع الدول وكل سكانها على فرصة للحصول على هذه اللقاحات، لافتةً إلى أن المنظمة تتوقع وصول الجرعات الأولى إلى الدول بنهاية فبراير المقبل.