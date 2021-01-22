مستشار السيسي يكشف موعد بدء تطعيم لقاح كورونا في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة، أن حملة تطعيم لقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية شهر يناير، مضيفاً أن التطعيمات في البداية ستكون للكوادر الطبية، ثم الحالات الأكثر احتياجا.

وأكد أن مصر تعاقدت على عدة أنواع من اللقاحات المعتمدة من قبل هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن اللقاح الصيني سينو فارم حصل على الاعتماد من مصر، ولقاح أكسفورد قريبًا سيعتمد في مصر المعروف بشركة «استرازينكا».

وأشار تاج الدين إلى أن مصر تتفاوض على كل أنواع لقاحات كورونا وليس نوعًا واحدا، وهذا ناتج من أن كل الشركات التي تنتج اللقاحات غير قادرة على تقديم كافة احتياجات العالم في وقت واحد.

وقال إن أجهزة المناعة وظيفتها الدفاع عن الجسم من الأشياء التي تهاجمه، والغالبية العظمى لديهم جهاز مناعي قوي، ولكن وسائل الوقاية مهمة أيضا ويجب الاستمرار فيها، ولكن المصابين ببعض الأمراض التي تؤثر على المناعة يجب أن يكونوا أكثر حرصا ووقاية حتى لا يتعرضوا للإصابة، مشددا على أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأضاف أن الشيء الوحيد المضمون هو اتباع كل الأساليب الوقائية، والاحترازية، واستخدام وسائل النظافة والكمامات.

وتابع مستشار الرئيس المصري، أن التعافي من فيروس كورونا مرتبط بالأعراض الموجودة لدى المصاب، واختفائها تماما، مشيرا إلى أن البقاء في العزل 14 يوما أكثر أمانا، وحرصا على حياة المصابين، والمخالطين، وأصدقاء وزملاء المصاب يجب أن يلتزم بالعزل لمدة 14 يوما حتى لو تعافى قبل ذلك.