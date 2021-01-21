الكويت: إعادة ترتيب مواعيد تلقي اللقاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها بصدد إعادة ترتيب مواعيد تلقي تطعيم لقاح كورونا (كوفيد-19) (فايزر-بيونتك) مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة (فايزر) المنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج.

وقالت الصحة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، إنه نظرا إلى تأخر شركة (فايزر) المنتجة للقاح كورونا (كوفيد-19) (فايزر-بيونتك) عن توريد كميات التطعيم المتفق عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج المصنع للتوسع في خطوط الإنتاج فإن الوزارة بصدد إعادة ترتيب المواعيد لتلقي التطعيم مراعاة للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد حتى تستمر عملية تقديم الطعوم دون توقف إلى نصل بإذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقديم الطعوم.

وأكدت الوزارة أن إعادة ترتيب مواعيد تلقي تطعيم لقاح كورونا يشمل المواعيد المستقبلية فقط، ولا يتعلق بمن تم تحديد مواعيد الجرعة الأولى لهم، أو مواعيد من ينتظرون الجرعة الثانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن:

1 - مواعيد من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى سارية كما هي محددة، بما في ذلك موعد الجرعة الثانية لتلك الشريحة، ولم يطرأ عليها تغيير.

2- مواعيد من ينتظرون الجرعة الثانية ستكون كما هي معدة مسبقاً من دون أي تأخير أو تغيير.

3- إعادة ترتيب المواعيد تقتصر على المواعيد المستقبلية منها فقط (ممن لم تصلهم رسائل الموعد عبر الهاتف بعد).