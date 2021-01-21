العالم يقترب من تسجيل 100 مليون إصابة بكورونا

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

في الوقت الذي يقترب فيه العالم من تسجيل 100 مليون إصابة بكوفيد ـ 19 وأكثر من مليوني حالة وفاة، سجلت الدول العربية في قارتي أفريقيا وآسيا حتى الآن 3 ملايين و635 ألف إصابة، وحوالي 59 ألفا و133 وفاة، وذلك وفق أحدث البيانات والإحصائيات المجمعة بمعرفة المراكز الصحية الدولية.

وتعد العراق من أكثر الدول العربية تأثرا بالفيروس التاجي المستجد حتى الآن، حيث سجلت 610 ألفا و598 إصابة و13 ألف حالة وفاة، يليها المغرب بتسجيل 462 ألفا و542 إصابة بكوفيد و8 آلاف حالة وفاة، ثم السعودية التي سجلت 365 ألفا و563 إصابة و6 آلاف و338 وفاة يليها الأردن بتسجيل 317 ألفا و405 إصابة و4 آلاف و187 حالة وفاة.

ووفقا للإحصائيات الحديثة سجلت الإمارات 267 ألفا و258 إصابة، و762 حالة وفاة، وسجلت لبنان 264 ألفا و647 إصابة، وحوالي 2.085 حالة وفاة، كما سجلت تونس 188 ألفا و373 إصابة، و5 آلاف و921 وفاة، ومصر 185 ألفا و963 إصابة و8 آلاف و747 حالة وفاة، والكويت 159 ألفا و264 إصابة بكوفيد ـ 19 و915 حالة وفاة.

وسجلت قطر 148 ألف إصابة، و248 حالة وفاة، وسجلت عُمان 132 ألفا و486 إصابة و1516 حالة وفاة، وفلسطين 153 ألفا و590 إصابة و1918 حالة وفاة، وليبيا 111 ألفا و746 إصابة و1715 وفاة جراء كوفيد ـ 19 والجزائر 104 آلاف و606 إصابة و2849 حالة وفاة، والبحرين 98 ألفا و573 إصابة و366 وفاة.

بينما كانت السودان وجيبوتي وجزر القمر واليمن وسوريا أقل الدول العربية تسجيلا إصابات ووفيات كورونا المستجد، حيث سجلت جزر القمر 1933 إصابة و54 حالة وفاة، واليمن 2115 إصابة و613 وفاة، وجيبوتي 5913 إصابة و61 حالة وفاة، والصومال 4744 إصابة و130 حالة وفاة، وسوريا 13 ألفا و115 إصابة، و852 حالة وفاة والسودان 28 ألفا و233 إصابة، و1707 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائيات الجديدة تسجل قارة أمريكا الشمالية التي تضم 39 دولة أكبر عدد من إصابات ووفيات كورونا المستجد بواقع 28 مليون إصابة، و600 ألف حالة وفاة، يليها القارة الأوربية التي تضم 48 دولة بواقع 28 مليون و207 آلاف إصابة، و647 ألف حالة وفاة، ثم قارة آسيا (49 دولة) بواقع 22 مليون و313 ألف إصابة، و361 ألف وفاة، يليها أمريكا الجنوبية (14 دولة) بواقع 15 مليون إصابة و394 ألف وفاة، ثم قارة افريقيا التي تضم 57 دولة بواقع 3 ملايين و354 ألف إصابة، و82 ألف حالة وفاة، بينما سجلت قارة اوقيانوس التي تضم استراليا ونيوزيلاندا إضافة إلى 10 جزر أخرى حوالي 49 ألف إصابة و1072 حالة وفاة.