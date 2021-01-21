روسيا تسجل ما يقرب من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 21887 إصابة جديدة و612 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت السلطات الصحية الروسية - في تقريرها اليومي - إنه بتسجيل هذا العدد بلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ثلاثة ملايين و655 ألفا و839 إصابة، وبلغ مجموع حالات الوفاة 67832 حالة وفاة، فيما تماثل 26902 شخص للشفاء خلال اليوم الأخير ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى ثلاثة ملايين و54 ألفا و431 شخصا.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V".