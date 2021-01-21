بالفيديو.. أرنولد شوارزنيجر يتلقى لقاح كورونا ويوجه رسالة للعالم

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تلقى نجم أفلام الحركة السابق والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، أرنولد شوارزنيجر لقاح كوفيد 19 أمس الأربعاء في محاولة لإنهاء فرص إصابته بالفيروس.

ونشر أرنولد شوارزنيجر على حسابه الرسمي في تويتر فيديو يظهر فيه وهو يتلقى الجرعة من نافذة سيارة سوداء رباعية الدفع في ملعب دودجر بلوس أنجلوس، حيث تم تحويل ساحة الاستاد إلى مركز لتوزيع اللقاحات.

وعلق شوارزنيجر على الفيديو قائلا: "لقد تلقيت لقاحي للتو.. أوصي به أي شخص وكل شخص، وذكر عبارته الشهيرة في فيلم Terminator 2 "تعالوا معي إذا كنتم تريدون الحياة".

ويعتبر شوارزنيجر من الفئة المعرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كونه بلغ الـ73 من العمر. واللقاح متاح في لوس انجلوس حاليًا فقط للذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.