روبي ويليامز يعزل نفسه في جزر الكاريبي بعد إصابته بكورونا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أفادت تقارير أن المغني روبي ويليامز، سافر إلى منطقة البحر الكاريبي في نهاية عام 2020 مع زوجته عايدة فيلد وأطفالهما تيدي وكوكو وتشارلتون، حيث يخضع للحجر الصحي في فيلا في سان بارتليمي بجزر الكاريبي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ووفقاً لديلي ميل فإن روبي "مريض إلى حد ما"، وهو في العزل داخل الفيلا التي يقيم فيها مع أسرته. ولن يتمكن من الذهاب إلى الشاطئ القريب. وسيتعين عليه البقاء في الحجر الصحي لمدة تصل إلى 14 يومًا ".

وفي سبتمبر 2020، كشف روبي في مقابلة مع بي بي سي أنه يعيش في سويسرا وسط الوباء، وقد اختار الإقامة مؤقتًا في "قمة الجبل" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.