اكتشاف إصابات أولى بالنسخة البريطانية المتحوّرة من كورونا في بكين

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية المحلية الأربعاء أن بؤرة الإصابات بكوفيد-19 التي تمّ رصدها في الضاحية الجنوبية لبكين تضمّ مصابين اثنين بالنسخة البريطانية المتحوّرة من كوفيد-19 وهي معدية أكثر من الفيروس الأصلي.

واكتُشفت هاتان الإصابتان في دائرة داكسينغ وهي أولى الإصابات بالنسخة المتحورة من الفيروس في العاصمة التي تضم 21 مليون نسمة.

وكانت الصين أعلنت رصد النسخة البريطانية من الفيروس في أواخر ديسمبر لدى طالبة وصلت إلى شنغهاي (شرق) قادمة من المملكة المتحدة.

