رحيل الطبيبة عائشة العوضي.. يدمي قلوب الكويتيين

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل الطواقم الطبية والهيئات التمريضية تقديم تضحياتها بهدف التصدي لفيروس «كورونا» والحد من انتشاره، حيث فقدت الكويت خلال الساعات الماضية، الطبيبة في مركز السلام الصحي عائشة العوضي، جراء إصابتها بالفيروس.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن الدكتورة العوضي انتقلت لها عدوى الفيروس خلال عملها في الصفوف الأمامية والكشف على المراجعين للعيادة، حيث أصيبت وتم نقلها للعناية المركزة في أحد المستشفيات قبل نحو شهر، إلى أن توفيت أمس جراء مضاعفات شديدة لحقت بها.

وفي السياق ذاته، ثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند جهود الكوادر الطبية في خط الدفاع الأول في مواجهتهم لهذا الوباء، مستذكراً «في هذا الوقت الذي نمر به شهيدة الواجب بإذن الله تعالى د.عائشة عبدالواحد العوضي، التي توفيت نتيجة إصابتها بكورونا».

ونعى رواد مواقع التواصل الدكتورة العوضي، ولهجت ألسنهم بالدعاء لها، مستذكرين التضحيات التي قدمتها الأطقم الطبية وغيرهم من العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة منذ فبراير الماضي.

بدوره، قال د. خليل العوضي «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الدكتورة عايشة عبدالواحد العوضي، كانت في الصفوف الأمامية، عالجت مريضاً مصاب بكورونا وانتقلت إليها العدوى، وبقيت في العناية المركزة لمدة شهر إلى أن توفاها الله برحمته، ضريبة الدفاع عن الوطن، إنا لله وإنا إليه راجعون».