الإمارات تسجل 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 163,049 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل و3311حالة شفاء جديدة.