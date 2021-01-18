العالم يكثّف التطعيم ضد «كورونا» والنتائج الأولية مبشّرة

المصدر: عواصم - وكالات

فيما يستمر العالم ويتوسّع في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، أظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة تطعيم أن اللقاح يقلّل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.

في إسرائيل، وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا بيونتك وفايزر للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية للفيروس لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً أقل بصورة ملحوظة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كلاليت» للتأمين الصحي.

وقارنت الدراسة مجموعة من حوالي 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم، كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين ران باليسر اليوم. وأضاف: «هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فعالية اللقاح». وقال باليسر إنه لم يتم إجراء اختبارات خاصة، ولكن تمت «متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن توسيع حملة التطعيم لتشمل فئات أخرى ممن تبلغ أعمارهم من 45 عاماً فما فوق.

وتم حتى الآن تطعيم حوالي 2.2 مليون شخص من بينهم ما يقرب من 200 ألف تلقوا الجرعة الثانية.

20 مليوناً

في موسكو، قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم، إن روسيا تعتزم تطعيم أكثر من 20 مليوناً في الربع الأول من هذا العام. وأضافت إن روسيا، التي سجّلت لقاحين، تعتزم تسجيل لقاح ثالث يوم 16 فبراير.

ووقف العشرات من سكان موسكو في طوابير لتلقي الجرعة الأولى من (سبوتنيك V) الروسي في متجر كبير أمام مقر الكرملين بالميدان الأحمر، حيث تُقدم الجرعات للمنتظرين حسب أسبقية الحضور. وأعلنت الإدارة الطبية في موسكو أنها ستفتح العديد من عيادات التطعيم المتنقلة في المدينة.

برنامج متسارع

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، اليوم، أن إنجلترا تعمل على تعزيز تطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 70 عاماً. وقالت إن وتيرة برنامج التطعيم تتسارع، حيث تم فتح عشرة مواقع أخرى أمس لتلقي اللقاح، للمساعدة في تطعيم 5.5 ملايين شخص.

وحصل 3.79 ملايين شخص على اللقاح حتى الآن. وجرى الكشف عن المرحلة المقبلة ضمن جهود الحكومة لتطعيم الأربع فئات التي لها الأولوية للحصول على اللقاح بحلول 15 فبراير المقبل.

وهذه الفئات هي المقيمون في دور الرعاية والقائمون على رعايتهم، ومن يبلغون من العمر 80 عاماً والعاملون في مجال الرعاية الصحية؛ ومن يبلغون من العمر أكثر من 75 عاماً، والذين يبلغون من العمر أكثر من 70 عاماً و«أكثر عرضة إكلينيكياً للإصابة بالفيروس».

وقال وزير توزيع اللقاحات البريطاني ناظم الزهاوي إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصاً كل دقيقة في المتوسط. وأضاف «تسير الأمور على ما يرام، نقوم بتطعيم 140 شخصاً في المتوسط، بالجرعة الأولى، كل دقيقة حرفياً. هذا هو المعدل المتوسط وبعض المناطق تعمل بشكل أفضل».

هونغ كونغ

وقالت لجنة من الخبراء إنها أوصت السلطات في هونغ كونغ بالموافقة على استخدام لقاح «فايزر-بيونتك»، بينما تحاول المدينة مكافحة تفشي «كورونا»، أثناء فترة الشتاء حيث يزداد الوضع سوءاً. و«فايزر-بيونتك» هو أول لقاح في طريقه للحصول على الموافقة في هونغ كونغ، ما يعني أنه من المرجح أن تحصل عليه الفئات الأكثر عرضة للخطر التي رأت الحكومة أنها لها الأولوية في الحصول عليه، مثل العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وكبار السن.