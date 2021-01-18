لافروف يعلن تعافيه من كورونا ويصف العوارض التي ألمت به
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، أنه شفي أخيراً من فيروس كورونا بعد تعرضه بشكل خفيف لمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس.
وأكد لافروف ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لأخذ اللقاح المضاد للفيروس أنه سيتشاور مع الأطباء، وأوضح: "تكونت لدي أجسام مضادة لأنني أصبت بعدوى كورونا بشكل خفيف، لكنني علمت مؤخرا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم. لقد سمعت هذا الخبر أمس، وسوف أستشير الأطباء".
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