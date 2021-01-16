"أبوظبي التقني" يدشن 3 مراكز جديدة لإعطاء لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تدشين 3 مراكز جديدة لإعطاء لقاح كوفيد 19، وذلك في مقار كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لـ"أبوظبي التقني" في فروع الكلية بأبوظبي والعين والظفرة، مشيداً بدور القيادة الرشيدة والجهات المعنية بالدولة بإطلاق حملة تطعيم وطنية ضد جائحة كورونا بهدف تحصين مجتمع الدولة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالمنظومة الصحية في المجتمع الاماراتي، وتستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة وعائلاتهم والهيئات التدريسية والإدارية في المدارس.

ودعا الدكتور مبارك الشامسي إلى سرعة التفاعل مع هذه المساهمة المجتمعية التي تستهدف المصلحة العليا للوطن والمواطنين والمقيمين في الدولة، للارتقاء بهذه المنظومة في ظل النجاحات المشهود بها دولياً لدولة الإمارات لمكافحة كوفيد 19، مؤكداً أهمية المساهمة المجتمعية لجميع المؤسسات في الدولة لضمان مواصلة هذه النجاحات الرائدة، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية لفعالية اللقاح بنسبة عالية بعد تسجيله رسمياً في الإمارات كأول دولة في العالم.

ومن جهته، قال الدكتور رياض المهيدب، عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية المكلف بالإشراف على المعهد، إن طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية تقدمن الدعم اللوجستي اللازم في الرعاية الصحية لإعطاء اللقاح بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وفق الشروط والإجراءات الاحترازية المطلوبة.

ونوَّه بأن الإمارات من الدول الأولى في العالم التي وفرت لقاحاً مضاداً لمرض كوفيد 19، إذ يعدّ توفير اللقاح نصف الحل، ويمثل التطعيم بهذا اللقاح النصف الثاني للوصول إلى مجتمع متعافٍ، في إطار الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع الإماراتي.