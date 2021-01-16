هل يتلقى المتعافون من كورونا اللقاح؟

المصدر: وكالات

أكد ماسيمو غاللي، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى "ساكو" بمدينة ميلانو، أنه لا ينبغي تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا في وقت سابق ضد الفيروس.

وقال غاللي: "أؤيد بشدة عدم تطعيم المتعافين من الفيروس، ولا توجد أي بيانات تذكر أن التطعيم آمن ومفيد بالنسبة للذين أصيبوا بالعدوى وتجاوزوها"، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وأوضح أن احتمال حدوث إصابة ثانية بـ(كوفيد-19) بناء على البيانات العلمية المتوفرة، ربما يكون أقل من 1%".

وقال: "بشأن حملة التطعيم الوطنية، فإنها ولسوء الحظ في الوقت الحالي لا تشمل إلا من هم فوق 16 عاما، ولكن حتى الصغار هم ناقلون للعدوى".

وشدد غاللي على أنه "ليس لديه أي شكوك في تعميم حملة التطعيم على الأطفال والشباب بأسرع ما يمكن".

وأعلنت السلطات الإيطالية عن تطعيم حوالي مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح "فايزر" و"بيونتيك".