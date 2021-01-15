فرنسا تواجه نقصاً في إمدادات لقاح فايزر

المصدر: وام

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس أن بلاده تواجه انخفاضا حادا في توصيلات لقاحات شركة فايزر الأمريكية ضد فيروس كورونا، ما سيجبرها على إدخال "تعديل في وتيرة التطعيمات" ضمن حملة التلقيح ضد الوباء في البلاد.

وقال كاستيكس في بيان صادر عن رئاسة الحكومة: سيكون هناك "انخفاض حاد" في عمليات تسليم شركة فايزر وسيتعين على السلطات "تعديل وتيرة التطعيمات" الجارية في الظرف الراهن.

وسجلت فرنسا 288 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.