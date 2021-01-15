هل يصبح لقاح كورونا شرطاً للسفر؟.. الصحة العالمية تجيب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها "حالياً" طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول دوله أمام المسافرين الدوليين.

وقالت اللجنة في توصيات "ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال (الفيروس)، كما أنّ اللقاحات متوافرة (حالياً) بكميات محدودة"، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.

من جهته شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أهمية بدء حملات التلقيح في دول العالم كلّها في غضون مئة يوم.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الايام المئة المقبلة حتى تتسنى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين لمخاطر أكبر في المقام الأول".