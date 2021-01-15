بدء التطعيم ضد كورونا غداً بمركز مسح في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلنت الدكتورة فتحية عبد الله العوضي، مديرة مركز مسح لفحص كورونا بالفجيرة، لـ"البيان"، أن غداً السبت هو بداية عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت أن المركز سيستقبل الراغبين في أخذ اللقاح من خلال عملية التسجيل، لحجز موعد عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة"، بإدخال المتعامل اسمه ورقم الهوية والبريد الإلكتروني وهاتفه، لتصله رسالة تأكيد الموعد عبر الهاتف.

وأشارت إلى أن المركز سيقدم خدمة اللقاح من خلال مسار للمركبة، يتم فيها الفحص أولاً لتقييم الحالة، ثم تلقي جرعة اللقاح في مدة لا تستغرق 7 دقائق، بوجود طاقم طبي وتمريضي مدرب ومؤهل جيداً للقيام بعملية التطعيم، في ظل إجراءات وتدابير عالية في السلامة.