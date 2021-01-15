السعودية تسجل173 إصابة جديدة بـكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 181 حالة إضافية، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 364.613 حالة، من بينها 1918 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 310 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356.382 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6313 حالة وفاة.