روسيا تخطط لإنتاج لقاح مشترك ضد الإنفلونزا وكورونا

المصدر: وام

تخطط روسيا لإنتاج لقاح مشترك ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022 وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان رينات ماكسوتوف مدير مركز "فيكتور" للبحوث البيولوجية قد أعلن في وقت سابق أن نموذج اللقاح المزدوج ضد فيروس "كورونا" والإنفلونزا الموسمية المطور من قبل المركز أثبت فعاليته خلال التجارب على الحيوانات، ويجري حاليا تقرير توسيع البحوث.

وقالت أنا بوبوفا رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم إن روسيا سجلت أقل عدد إصابات بالإنفلونزا على مدار عشرين عاما نظرا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة لارتفاع معدلات التطعيم.

وخلال مشاركتها في منتدى غايدروس الروسي العملي الدولي السنوي في مجال الاقتصاد .. أكدت بوبوفا أن حزمة الإجراءات التي أعدت واعتمدت في روسيا تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد جراء كورونا، وقالت : إن جميع المرافق الحيوية في البلاد تعمل بشكلها الطبيعي وقد تعلمنا العيش في هذه الظروف.

وبدأت روسيا في الخامس من ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا.