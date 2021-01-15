أول لقاح سعودي ضد فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في ‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمنطقة الشرقية - الدمام بالتوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا COVID-19،‬ بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة. وفقا لصحيفة الرياض.

وعن الدراسة البحثية ذكرت الدكتورة إيمان المنصور ( أستاذ مساعد) وهي حاصلة على الدكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية والتقنية الحيوية من جامعة ماساشوستس، أنه تم تطوير لقاح سارس-كوف-2، المسبب لكوفيد-19، باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي pDNA توفر لقاحات DNA عدة مزايا، منها قدرتها على تحفيز المناعة الخلطية والخلوية، وكذلك سهولة نقلها وتخزينها، واستقرارها العالي، إذ لا يتطلب نقله تحت درجة حرارة منخفضة جدا.

وأشارات د.المنصور، إلى أن اللقاح مكون من تصنيع تسلسل جيني محسن للبروتين الشوكي S للفايروس بتركيبات مختلفة، حيث يتم إعطاء اللقاح للجسم لنسخ و وبناء بروتين S داخل الخلايا، والذي بدوره يحفز الجسم لإنتاج مناعة خاصة بالمستضد S ، كما أظهرت الدراسة القبل سريرية إنتاج الأجسام المضادة والأجسام المضادة المحييدة ضد المستضد S، إضافة إلى انتاج السيتوكين كمؤشر للمناعة الخلوية.

وأكدت أن هذه الدراسة تعتبر ضمن أحد المشاريع الاستراتيجية والأبحاث العلمية المدعومة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المدعومة من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.