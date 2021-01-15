شاهد.. روبوت لأخذ مسحات كورونا من الحلق

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت الصين، التي ما زالت تكافح لاحتواء فيروس كوفيد-19، طريقة حديثة للكشف عن الإصابات بالفيروس المستجد، وذلك من خلال روبوت آلي يقوم بأخذ مسحات من الحلق.

الروبوت مغطى بغلاف من مادة البلاستيك الواقي، وهو أحدث جهاز طبي في منطقة شنيانغ الصينية لأخذ العينات من مرضى كوفيد-19 المحتملين، حيث يقوم بنشر أذرع لأخذ المسحات.

وتم نشر الروبوت، الذي صُمم لجمع العينات بسرعة مع تقليل مخاطر انتقال العدوى بين الناس، في المدينة الشمالية وسط حملة اختبار جماعية للقضاء على تفشي المرض في مقاطعة لياونينغ المحيطة، وفق "يورونيوز".

وسيطرت الصين إلى حد كبير على فيروس كورونا، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيًا محليًا صغيرًا في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى عمليات إغلاق محلية وقيود فورية على السفر واختبارات واسعة النطاق لعشرات الملايين من الأشخاص.