فيروس كورونا المتحوّر يغزو 50 بلداً

المصدر: أ ف ب

تبين أن فيروس كورونا المتحور، الذي ظهر في بريطانيا وجنوب إفريقيا، انتشر في خمسين بلداً على الأقل وسط عالم أغرقته موجة جديدة من الإصابات، في حين تعجز عمليات الإغلاق وحملات التلقيح عن احتواء الوباء.

وبات فيروس كورونا البريطاني المتحور منتشرا الآن في 50 بلداً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فيما رصدت سلالة متحورة حددت في جنوب إفريقيا في 20 بلداً.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضاً إلى أنّ "نوعاً آخر مثيراً للقلق" لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق.

وأوضحت المنظمة: "كلما زاد انتشار فيروس سارس- كوف-2، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات".

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,963,557 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ.

واقتربت الحصيلة تالياً من مليوني وفاة.

وأصيب بالوباء أكثر من 91,5 مليون شخص فيما تتكثف الجهود لمحاربته مع إجراءات إغلاق وقيود لا تحظى بشعبية.