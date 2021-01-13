ألمانيا تكشف حقيقة حدوث مشاكل في لقاحات موديرنا أثناء نقلها

المصدر: د ب ا

أعطت وزارة الصحة الألمانية تطمينات بعد الشكوك التي ثارت حول حدوث مشاكل في تبريد لقاحات شركة موديرنا المضاد لكورونا أثناء نقلها إلى ولايتي برلين وبراندنبورج.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء: "جودة اللقاحات لم تتأثر عبر النقل ويمكن استخدام اللقاحات بدون تشكك".

وحسب المتحدث، فإن الجهة المسؤولة عن لوجستيات اللقاح في الجيش أخطرت مراكز التوزيع في الولايتين بهذا الأمر.

كانت وزارة الصحة في ولاية برلين أعلنت في وقت سابق أنها حجزت الجرعات الاولى من لقاح موديرنا مشيرة إلى وجود شكوك حول ما إذا كانت عملية النقل والتبريد قد تمت بشكل صحيح قبل تسلم الولاية للجرعات.

وأضافت الوزارة أنها طالبت شركة النقل والشركة المصنعة للقاح بتقديم إيضاحات.

وكانت 2400 جرعة قد وصلت إلى ولاية برلين أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أعلنت ولاية براندنبورج المجاورة عن مشاكل أيضا حيث وصلت هناك 2400 جرعة أخرى، وذكرت وزارة الصحة في براندنبورج أن من الممكن أن تكون قد حدثت مشاكل في التبريد أثناء نقل الجرعات بمعرفة الحكومة الاتحادية من المستودع المركزي في كفاكنبروك إلى مركز التوزيع المركزي في الولاية الواقعة شرق ألمانيا، وطالبت الوزارة بمراجعة هذا الأمر.

ولا تزال حملة التطعيمات سارية في البلاد باللقاح الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر الذي كان أول لقاح يحصل على ترخيص تداول في الاتحاد الأوروبي.