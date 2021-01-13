«صحة» تنقل القاعة الزرقاء في مركز تقييم كوفيد-19 إلى مركز الروضة الصحي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» انتقال القاعة الزرقاء في مركز تقييم كوفيد-19 المتميز مركز أبوظبي الوطني للمعارض «ادنيك» إلى مركز الروضة الصحي.

ويقدم المركز الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت "صحة"، خدماته حصرياً للأشخاص الذين كانت نتيجة فحص كوفيد-19 الخاصة بهم إيجابية.

وتعد القاعة الزرقاء إحدى أربع قاعات في مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في «ادنيك» والذي تم افتتاحه في شهر يونيو 2020 كأول مركز مخصص لمن تكون نتيجة فحصه إيجابية، حيث أدى دوراً محورياً في التصدي لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، ويعد إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث يمكّن تلك الفئة من إجراء الفحوصات اللازمة والتقييم الطبي وتحديد الخطوات التالية بسهولة ويسر على أيدي فرق طبية ومتطوعين مدربين.

وتبدأ رحلة المراجع في مركز الروضة الصحي عند استلام رسالة نصية قصيرة بأن نتيجة فحص مسحة الأنف إيجابية، إذ يتعين على المراجع التوجه إلى مركز الروضة الصحي، حيث يتم تسجيله في نظام «سلامتك» الطبي وقياس مؤشراته الحيوية وتقييم حالته، وفي حال كان لدى المراجع أعراض أو كان مخالطاً لحالة إيجابية، يتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني أو نقله إلى مرافق العزل.

أما إن لم تكن لدى المراجع أعراض ولم يكن مخالطاً لحالة إيجابية فيتم إجراء مسحة أنف إضافية له لتأكيد إصابته بفيروس كوفيد-19، ومن ثم يعود إلى المنزل ويلتزم بإرشادات الحجر المنزلي لحين ظهور النتيجة، إما عن طريق رسالة نصية قصيرة أو من خلال تطبيق صحة أو تطبيق الحصن، وفي حال

كانت نتيجة الفحص إيجابية فيتعين عليه زيارة مركز الروضة الصحي مجدداً ليتم تجهيزه للعزل المنزلي من خلال ارتداء السوار الإلكتروني أو نقله إلى مرافق العزل.

وتم تجهيز مركز الروضة الصحي لتوفير فحوصات إضافية للمراجعين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالإضافة لمن يتبين بأن حالتهم غير مستقرة عند زيارتهم للمركز، وتشمل تلك الفحوصات تخطيط القلب والدم والأشعة ومن ثم استشارة الطبيب الذي يحدد ما إذا كان يحتاج النقل إلى المستشفى.