تقديم 119 ألف جرعة لقاح كورونا في الإمارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 118,928 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 1,394,580 بمعدل توزيع 14.10 جرعة لكل 100 شخص.

وكانت وزارة الصحة ووقاعية المجتمع الإماراتية أعلنت الأحد، عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح كورونا جرى إعطائها للمتلقين.

وأضافت أن إنجاز هذا العدد الكبير جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقد أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد – 19 حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياريا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

وتابعت الوزارة أن قيادة دولة الإمارات أكدت منذ بداية الأزمة بأن صحة الإنسان أولية أولى واليوم ومع الدخول لمرحلة التخطيط إلى التعافي وتوفر اللقاح في مختلف إمارات الدولة تحث الوزارة جميع أفراد المجتمع على ضرورة أخذ اللقاح لصحة وسلامة المجتمع وحمايته من الأمراض والأوبئة".

