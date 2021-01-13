حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها لوفيات كورونا بالولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

سجّلت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء وفاة حوالى 4500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّه بين الساعة 20:30 من مساء أول امس الإثنين والساعة 20:30 من مساء أمس الثلاثاء (01:30 ت غ الثلاثاء) سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصاً وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة الأربعة آلاف وفاة.