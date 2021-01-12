تصريح صادم للصحة العالمية حول تحقق مناعة جماعية بعد لقاح كورونا

المصدر: أ ف ب

وسط الآمال بكبح تفشي كوفيد-19، تتسارع حملات التلقيح حول العالم وسط السعي في القارة الأوروبية للحصول على مزيد منها، ولكنّها جهود غير كافية لضمان مناعة جماعية في العام 2021 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان "لن نبلغ أي مستوى من المناعة الجماعية في 2021"، للحماية من الوباء الذي أصاب أكثر من 90 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بما يقرب من مليوني شخص.

وتستعد الصين لاستقبال فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية للتحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع أن يصل الخميس إلى ووهان لكن سيتعين عليه الخضوع للحجر الصحي قبل بدء التحقيق.

وقررت الحكومة الصينية الثلاثاء، كإجراء احترازي، حجر خمسة ملايين من سكان مدينة على الحدود مع بكين بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا، وتحاول السلطات احتواء تفشي المرض بسرعة.

ويأتي تصريح منظمة الصحة العالمية بعد عام من إعلان بكين أول وفاة بكوفيد-19، أودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1,945,437 شخصا حول العالم، حسب أحدث تقرير صادر عن وكالة فرانس برس فيما الاستعداد للمعركة يتكثف.