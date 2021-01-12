السعودية تواصل حرب اللقاح مع كورونا

المصدر: دبي – البيان

تلقى اليوم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والنائب العام الشيخ سعود المعجب، وقائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وعبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال الأمير فيصل بن فرحان: «تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم، كما أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفانٍ وإتقان».

ودعت وزارة الصحة السعوديين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح. وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتلقى النائب العام الشيخ سعود المعجب، الجرعة الأولى في أحد مراكز اللقاح، وأعرب عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على سرعة توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين.

المرحلة الأولى

وكانت وزارة الصحة بدأت منتصف الشهر الماضي المرحلة الأولى من خطة التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس.

وتلقى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، الجرعة الأولى من اللقاح اليوم. وقالت وزارة الدفاع، إن «قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، تلقى في مقر مركز لقاحات كورونا بالرياض، بأرض المعارض والمؤتمرات، الجرعة الأولى من لقاح كورونا».

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون سعوديون كبار قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح لتشجيع المواطنين السعوديين والمقيمين على تلقي اللقاح، في إطار خطة المملكة للانتصار على الجائحة.