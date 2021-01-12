قريبا في الأسواق.. ابتكارات جديدة لمواجهة الفيروس في 2021

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

كشف أول معرض افتراضي للإلكترونيات الاستهلاكية على الإطلاق، أمس الاثنين عن مجموعة من الحلول التقنية لمحاربة الأوبئة ومنع انتشارها.

وعادة ما يقوم مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم برحلة إلى لاس فيجاس، نيفادا، في هذا الوقت من السنة تقريبًا لإمتاع أعينهم بأحدث وأكبر التقنيات في "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" CES، ولكن هذا العام تم نقل الحدث التكنولوجي الشهير عبر الإنترنت، بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة، وذلك لم يمنع الشركات من عرض ابتكارات جديدة تساعد في منع انتشار الفيروس.

وعرضت الشركات العالمية ابتكاراتها التقنية التي ستساعد الأشخاص على العودة إلى المكاتب، وتخفيف القلق والتوتر عند الأشخاص الذين أجبروا على عزل أنفسهم في منازلهم.

وتشمل هذه الابتكارات أقنعة ذكية تقيس جودة الهواء، وجهاز بحجم العملة المعدنية يراقب العناصر الحيوية لتحديد الأعراض المحتملة لفيروس كورونا، وضوء لوحة المفاتيح الذي يعد بقتل ما يصل إلى 99.9 في المائة من الفيروسات والبكتيريا.

وفيما يلي أبرز الابتكارات الواعدة:

جهاز BioButton

تم توفير التطعيمات في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، بهدف مساعدة المجتمع على الخروج من منازلهم والعودة إلى العالم الحقيقي - ويريد BioButton التأكد من حدوث ذلك بأمان. حيث عرضت شركة BioIntelliSense جهازًا يمكن ارتداؤه بحجم عملة معدنية يلتصق بصدر المستخدم ويراقب العناصر الحيوية مثل درجة حرارة الجلد ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب ومستوى النشاط وجودة النوم.

باستخدام كل هذه القياسات، يكون الجهاز قادرًا على تحديد ما إذا كان المستخدم يعاني من أعراض فيروس كورونا - حتى لو لم يشعر هو نفسه بالمرض.

وقال جيمس مولت، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة: "جهازنا الذكي حصل على جائزة أفضل ابتكار في معرض CES 2021 لجائزة الابتكار"." الجهاز هو أحدث إضافة إلى مجموعة أجهزة الاستشعار الحيوية الخاصة بالأمراض المعدية وجراحة العظام والأورام والعناية بالقلب."

حصل BioButton بالفعل على موافقة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لقدرته على اكتشاف الأعراض في غضون أيام قليلة.

أقنعة AirPop Active +

أصبحت الأقنعة جزءًا من ملابسنا اليومية وقد مزجت العديد من الشركات تصاميم القماش بتقنيات للمساعدة في تحسين جودة الحياة.

كانت شركة AirPop تصنع الأقنعة قبل خمس سنوات من ظهور فيروس كورونا، لكنها قامت بتعديل التصميم الأصلي بإضافة جهاز يقيس جودة الهواء.

القناع Active +، مزود بأجهزة استشعار متصلة بهاتف ذكي، يسمح بمراقبة التنفس وجودة الهواء الخارجي.

ضوء التطهير LED UV-C من Targus

تقوم بعض الشركات بإعادة الموظفين تدريجياً إلى المكاتب بعد شهور من العمل عن بعد، يعني ذلك أن الأشخاص سوف ينتقلون ويحملون أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وممتلكاتهم الأخرى من المنزل وإلى العمل، مما قد يزيد من خطر جمع البكتيريا والفيروسات على طول الطريق.

لمعالجة هذه المشكلة، قامت شركة Targus الأمريكية بطرح مصباح لوحة مفاتيح قاتل للفيروسات وحقيبة ظهر مضادة للميكروبات.

يقتل ضوء التطهير LED UV-C ما يصل إلى 99.9 بالمائة من الفيروسات والبكتيريا التي قد تتسلل إلى لوحة المفاتيح.

يعمل المصباح بالتيار المتردد لمدة 5 دقائق، كل ساعة لتطهير مساحة العمل من خلال الإعدادات التلقائية عبر مستشعرات الحركة.

إذا تم الكشف عن أي حركة داخل منطقة الأمان أو خارج منطقة التنظيف النشطة مباشرة، سيتم تعطيل مصابيح LED UV-C تلقائيًا واستئنافها مرة أخرى بعد خمس دقائق من عدم النشاط.

وسيتوفر الجهاز في الأسواق في الربع الأول من 2021 بسعر 299 دولار أمريكي.

عرضت Targus أيضًا حقيبة 2Office Antimicrobial Backpack التي تحتوي على كمبيوتر محمول وتتميز بنهاية واقية مملوءة بمضادات الميكروبات على نقاط اللمس الرئيسية لمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة على حقيبة الظهر.

الروبوت Qoobo

بينما تساعد بعض الأجهزة الجمهور على البقاء بأمان خارج منازلهم، يتطلع البعض الآخر إلى أجهزة تساعدهم على التعامل مع العزل بالداخل لذلك تم تصميم روبوت Petit Qoobo .ليؤنس الأشخاص في وحدتهم. صُنع هذا الروبوت المستدير ذو الفرو ليبدو وكأنه قطة حقيقية بدون رأس وأرجل.

هو متوفر بأربعة ظلال واقعية من الفراء الصناعي، وفقًا لشركة Yukai Engineering اليابانية، ليذكرنا بالحيوانات الصغيرة الأليفة حتى أنها تصدر "نبضات قلب" يمكن للمستخدمين سماعها والشعور بها. عند لمسها ليشعر وكأنها حقيقية.

ظهر Petit Qooboo في معرض CES 2020 كنموذج أولي، ولكن كشف النقاب اليوم عن منتج عملي مقابل 110 دولارات.