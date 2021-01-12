أسترازينيكا تقدم طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدمت شركة أسترازينيكا بطلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت النتائج الإجمالية من المرحلة الثالثة من تجربة أسترازينيكا/ أوكسفورد، والتي شارك فيها أكثر من 11500 متطوع من المملكة المتحدة والبرازيل، أن اللقاح فعال بنسبة 70.4 في المائة في المتوسط. ومع ذلك، عند تناول نصف جرعة ثم جرعة كاملة، يمكن أن يكون اللقاح فعالاً بنسبة تصل إلى 90 في المائة.

وفي إحاطة إعلامية سابقة للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، قال المسؤولون إن البيانات تشير إلى أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 70 في المائة بعد 22 يومًا من إعطاء الجرعة الأولى، وفق "تيليغراف".