إقبال كثيف من المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

شهدت المراكز المخصصة لتطعيم كوفيد 19 في أم القيوين إقبالاً كثيفاً ومتزايداً من المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على موعد للتطعيم من قبل ومن ضمن الفئات المحددة للمرحلة الأولى من الحملة التي تستهدف كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 عاماً، إضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة وخط الدفاع الأول والعاملين في المناصب الحيوية في الإمارة، وذلك ضمن خطة ممنهجة تستهدف تطعيم العديد من المواطنين والمقيمين للوصول إلى الوقاية المجتمعية تماشياً مع التوجيهات السديدة التي تنادي بها الدولة، حيث شهدت قاعة البيت متوحد بأم القيوين إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين.

مناشدة

وناشدوا كل المواطنين والمقيمين ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن ضرورة التوجه إلى المراكز الصحية المنتشرة في كل المناطق الشمالية لأخذ اللقاح، حرصاً على سلامتهم وسلامة من حولهم ومجتمعهم من هذا الوباء الذي لا يفرق بين كبير وصغير.

كما أجمعوا على أنهم لم يشعروا بأي أعراض للقاح بعد تلقيه، ولا حتى بأي ألم، مؤكدين أنه لا يختلف عن اللقاحات العادية.