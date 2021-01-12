طبيب مصري يحدد موعد انتهاء كورونا في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف طبيب مصري عن الموعد المحدد من وجهة نظره لانتهاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم نهائياً.

وقال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، خلال لقاء له على شاشة قناة "القاهرة والناس"، إنه إذا حصل 70 % من العالم على اللقاح سينتهي فيروس كورونا كما حدث مع الجدري وشلل الأطفال، موضحاً أن الفيروس كائن ميت وليس حياً، فهو ينتقل إلى الكائن الحي لكي ينتشر.

وأضاف حمدي أن تجربته مع لقاح كورونا كانت جيدة، فالحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تعطي الأولوية لمن يحصل على اللقاح، والعملية كانت منظمة، بعد أن تم رصد مبلغ ضخم، فتلقَّى رسالة بريدية من المستشفى، وتم تحديد موعد، وحصل على اللقاح.

وأوضح أن لقاح كورونا لا يختلف عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، والأعراض الجانبية بسيطة للغاية، لكنَّ البعض يعاني الفوبيا، وهي لا تتعدى 5%، وأقصى ما فيها "تكسير في الجسم" مثل الإنفلونزا وارتفاع في درجة الحرارة.