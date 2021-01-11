شفاء الفنانة يسرا من فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن د. محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية في مصر عن شفاء الفنانة الكبيرة يسرا من فيروس كورونا .

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية تلفزيونية مساء اليوم، الإثنين، إن نتيجة فحص كورونا للفنانة يسرا ظهرت أمس وجاءت سلبية.

وكانت النجمة يسرا قد كشفت آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.

وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم.. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.