الكويت تلزم جميع القادمين بشهادة بي سي آر وتقليص صلاحيتها إلى 72 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الكويت اليوم إلزام كل القادمين إليها بإحضار شهادة الخلو من فيروس كورنا (بي سي آر) و تقليص مدة صلاحيتها إلى 72 ساعة.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء. تقليص مدة صلاحية شهادة بي سي آر للمسافرين القادمين إلى 72 ساعة بدلاً من 96 ساعة كما كان معمولاً به في السابق، مع إلزام كل القادمين بإحضار شهادة الخلو من الفيروس عند قدومهم إلى البلاد.

كما قرر المجلس تحميل شركات الطيران تكلفة إجراء فحصين «PCR» عند الوصول، وخلال فترة الحجر لكافة القادمين إلى الكويت اعتباراً من يوم الأحد القادم 17 يناير الجاري.

وأشار المجلس إلى السماح باستقدام العمالة الجديدة عبر منصة بالسلامة مع الإلتزام بالضوابط والإشتراطات اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وشرح وزير الصحة للمجلس آخر مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي فيروس كورونا على المستويين العالمي والإقليمي، وبالإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع دخول سلالة كورونا الجديدة للبلاد والتي انتشرت في أكثر من 30 دولة في العالم، كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد وبالخطوات الجارية لتنفيذ خطة التطعيم ضد (كوفيد -19) حسب المراحل، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

ودعا المجلس كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في تلقي اللقاح نظراً لخطورة الأوضاع الصحية بعد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا بشكل متسارع ولتحقيق كل ما من شأنه العودة الآمنة للحياة الطبيعية.