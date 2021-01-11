بالفيديو..حقيقة تلقي نائبة الرئيس الأمريكي التطعيم بحقنة لا إبرة

المصدر: وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس وهي "تتظاهر بتلقي لقاح كورونا من حقنة لا إبرة فيها"، لكن الادعاء خطأ وهذا النوع من الحقن ذات الأغطية البلاستيكية معتمد عالميا، بحسب فريق تقصي الحقائق في وكالة فرانس برس.

ويظهر الفيديو نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن تضع كمامة مع ممرضة أو طبيبة وهي تعطيها حقنة، وأُرفق بتعليق: “لقطة فيديو تثير الجدل تبين ادعاء نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن حصولها على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وشكك ناشرو الفيديو في أن تكون هاريس قد تلقت فعلا اللقاح، مستندين إلى أن “الطبيبة لم تستطع إعادة رأس الحقنة لتظهر كأنها اعطتها لهاريس، ما اضطرها لإرجاعها بالضغط على يد الكرسي”.

وبالفعل، تظهر الممرضة أو الطبيبة في المقطع وهي تلوي الإبرة بيد الكرسي. وشوهد الفيديو عشرات آلاف المرات بلغات عدة منها العربية والفرنسية.

وتوجهت هاريس في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي إلى مركز “يونايتد ميديكل سنتر” لتلقي لقاح كورونا.

وفي فيديو نشرته صحيفة “لوس أنجليس تايمز” على يوتيوب، يمكن رؤية الإبرة بوضوح عند الثانيتين 13 و26.

أما بالنسبة للغطاء البلاستيكي فهي آلية آمنة ومعتمدة عالميا. وقد تنبه مستخدمون لهذا الأمر وذكروه في التعليقات باللغة الفرنسية.

وبالفعل، توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا النوع من الإبر، أي تلك المزودة بغطاء بلاستيكي يمتد على طول الإبرة لتغطيتها بعد استعمالها.