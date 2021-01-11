آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- فريق من منظمة الصحة العالمية قريبا في الصين

أعلنت بكين الاثنين، بعد عام من إعلان أول وفاة في البلاد، أن فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية سيصل هذا الأسبوع إلى الصين، بعد طول انتظار للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19.

ومن المقرر أن تبدأ زيارة الخبراء العشرة، الشديدة الحساسية لبكين، الخميس 14 يناير، بعد أسبوع من تأجيل الزيارة التي كانت مقررة الأربعاء الماضي. وتهدف المهمة إلى معرفة كيف انتقل الفيروس من الخفاش إلى البشر.

- مراكز تطعيم ضخمة في بريطانيا-

افتتحت سبعة مراكز تطعيم ضخمة في المملكة المتحدة الاثنين، حيث تنوي الحكومة تحصين نحو 15 مليون شخص بحلول منتصف شباط/فبراير، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبدء في رفع الإغلاق.

وتقع هذه المراكز في قاعات المؤتمرات أو الملاعب الرياضية في إنكلترا، ولا سيما في لندن وبرمنغهام.



-بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح-

يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الإثنين جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة اسابيع من تلقيه الجرعة الاولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى ايضا الجرعة الثانية امام وسائل الاعلام.

- 1,5 مليون لقاح "سبوتنيك-في" بالعالم

-أعلنت روسيا الاثنين أن 1,5 مليون شخص حول العالم تلقوا لقاح "سبوتنيك-في" الذي طورته ضد فيروس كورونا المستجد وجعل منه الكرملين أداة لتعزيز النفوذ الجيوسياسي.

وفي آأغسطس، كانت روسيا أول دولة في العالم تسجّل لقاحاً مضاداً لكوفيد-19. وأثار اللقاح شكوكاً على المستوى الدولي إذ اعتبر كثرٌ أن الإعلان عن ترخيصه سابق لأوانه إذ إنه يأتي قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ونشر النتائج العلمية.

-أول إصابة في ميكرونيزيا-

أعلن ارخبيل ميكرونيزيا في المحيط الهادئ الإثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كان من آخر الدول التي نجت من الوباء حتى الآن.

وقال الرئيس ديفيد بانويلو أن هذا الخبر "مقلق" بالنسبة إلى الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 100 ألف نسمة، موضحا أن الشخص المصاب تحت مراقبة دقيقة.

- أكثر من 1,9 مليون وفاة في العالم -

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,93 مليون شخص في العالم منذ ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 90,19 مليون شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 374,341 وفاة تليها البرازيل (203,100 وفاة) والهند (151,160 وفاة) والمكسيك (133,706 وفيات) والمملكة المتحدة (81431 وفاة).