10 دول في العالم أقل إصابة بكوفيد-19

المصدر: إعداد: فاتن صبح

سجلت 218 دولة وإقليم في العالم 90.3 مليون إصابة بفيروس "كوفيد-19" في حين بلغ عدد الوفيات 1.9 مليوناً، وذلك منذ أن أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2019 عن ظهور أولى حالات كورونا لديها، وفقاً لتقرير نشرته "سي إن إن مؤخراً.

إلا أن بعض الدول ظلت مع ذلك بمنأى عن الفيروس فلم تسجل أو سجلت أرقاماً متدنية جداً إن لناحية الإصابات أو الوفيات.

وكشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في 8 يناير خلو كوريا الشمالية من الإصابات.

وقد جاءت النتائج استناداً إلى بيانات 15 مختبراً معتمداً من قبل وزارة الصحة العامة للبلاد وسط شكوك الخبراء.

وتبقى القارة الأوروبية المنطقة الأسوأ تأثراً بكوفيد في العالم حيث أصبحت الأولى التي تسجل 25 مليون حالة الأسبوع الفائت.

وتعتبر بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً في القار العجوز بعد أن تخطت حاجز الثلاثة ملايين إصابة ايوم الجمعة الماضي.

وفي حين تسجل الولايات المتحدة 100 ألف حالة يومياً لليوم الـ40 على التوالي، وتعتبر في المرتبة السادسة من حيث ارتفاع الإصابات في العالم يتدنى المعدل بشكل لافت في بعض الدول الأخرى، لم تسجل جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ سوى إصابة يتيمة، وإصابتين اثنتين في دولة ساموا، وأربع في كل من جمهورية جزر مارشال مجموعة جزر واليس وفوتونا البركانية الاستوائية.

كذلك بقيت معدلات الإصابة على حال من التدني الملحوظ في عدد من الدول التي سجلت أقل من 20 حالة ومن بينها جزيرة مونتسرات الكاريبية التي لم تتخط نسبة الإصابات الـ13، في حين سجل إقليم أنغويلا ما وراء البحار التابع لبريطانيا 15 حالة فقط و16 و17 حالة على التوالي في كل من منطقة سان بيير وميكلون التابعة لفرنسا وجزر سليمان في المحيط الهادئ.

ودون الـ30 حالة من الإصابة بكورونا سجلتها مدينة الفاتيكان وجزر فوكلاند وغرينلاند مع 27 و29 و29 حالة على التوالي.