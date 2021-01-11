عام على إعلان أول وفاة بفيروس "غامض" في المدينة.. ووهان اليوم الأكثر أماناً في العالم

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

عام واحد على إعلان الصين عن أول وفاة ناجمة عن "فيروس غامض" في ووهان.. المدينة تعتبر اليوم "الأكثر أمانًا في العالم.

قبل عام واحد، أعلنت الصين عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في ووهان، وبعد 12 شهرًا ، أودى كوفيد 19 بحياة 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

لكن في المدينة الواقعة بوسط الصين والتي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حيث بدأ ظهر الفيروس لأول مرة، تم القضاء على الفيروس ويفخر سكانها بانتعاش اقتصادها.

في صباح يوم الاثنين، في الذكرى السنوية الأولى لانتشار الفيروس في ووهان، تحرك الركاب بحرية للعمل بينما تعج المتنزهات على ضفاف النهر بالمشاة في مدينة مصممة على إبعاد آثار فيروس كورونا.

وقال شيونغ ليان شنغ البالغ من العمر 66 عامًا: "ووهان هي المدينة الأكثر أمانًا في الصين الآن، حتى في العالم بأسره".

وأضاف شيونغ: ``إن وعي سكان ووهان بالوقاية من الوباء والسيطرة عليه مرتفع للغاية.. حتى حفيدي البالغ من العمر عامين سيرتدي قناعا عند الخروج ''.

وعادت المدينة الآن إلى عهدها القديم ويستمتع السكان بحرية التنقل التي حرموا منها خلال تفشي الفيروس.

وتوجه الموظفون إلى العمل بينما تجول آخرون على طول النهر - في تناقض حاد مع البلدان التي لا تزال تخضع لعمليات إغلاق وقيود صارمة.

ورقص الأزواج المسنون، مرتدين الكمامات وأيديهم متشابكة بينما كانت المسافات الاجتماعية تذبل في أشعة الشمس الشتوية في حديقة مزدحمة بجوار نهر اليانغتسي، وفق "ديلي ميل".

قالت تشونغ، وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا: "معظم الحالات في الصين مستوردة من الخارج الآن وبلدنا لديها سيطرة جيدة عليها".

يشعر جميع سكان ووهان بالأمان في المدينة، ونحن نأتي إلى هنا ونرقص بسعادة كل يوم.

ولكن اليوم، أُجبرت ووهان على إغلاق أسواقها مرة أخرى وأطلقت حملة اختبار جماعي بعد أن زار المدينة شخصان من مقاطعة هيبي الشمالية وهي البؤرة الجديدة للفيروس، قبل أن تظهر نتائج التحاليل، وفقًا للجنة الصحة ببلدية ووهان.

وبعد مشادة طويلة، قالت الصين يوم الاثنين إن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيسمح لهم بدخول البلاد اعتبارًا من يوم الخميس، على أمل أن يتمكن المجتمع الدولي من زيارة السوق واستعادة تفاصيل الأيام الأولى للفيروس في ووهان.