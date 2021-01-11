البريطانيون يفضلون الإمارات لتلقي لقاح «كوفيد 19»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

اختار البريطانيون الإمارات وجهة للحصول على لقاح «كوفيد 19» والاستمتاع بالطقس الجميل الذي يسود هذه الفترة من العام، متخطين حواجز الانتظار في بريطانيا، وذلك بحسب صحيفة «تلغراف».وقالت الصحيفة: «آثر ميسورو الحال في بريطانيا أن يمضوا فترات إجازات على الشاطئ بين جرعتي اللقاح في الإمارات.

حيث شهدت شركة «نايتسبريدج سيركل» زيادة الحجوزات وتضم على لائحتها سلسلة من المشاهير وأفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال». وأشار ستيوارت ماكنيل، مدير الشركة إلى أن «دبي وأبوظبي تقدمان مواعيد حجز خاصة للحصول على لقاح (فايزر)، وأن 20% من العملاء اختاروا السفر للحصول على اللقاح.

ويتيح الخيار للأثرياء الحصول على اللقاح مبكراً نظراً لأن بريطانيا لا توفر اللقاح حالياً إلا لمن هم فوق الـ 80 من العمر.