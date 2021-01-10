اتجاه للإغلاق التام وحظر التجول في لبنان بسبب كورونا

المصدر: وكالات

أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا في لبنان بالإغلاق التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول على مدار الساعة، لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا.

وأوصت اللجنة كذلك بمنح المواطنين مهلة 48 إلى 72 ساعة للتزود بالمواد التموينية.

وطالبت اللجنة بإقفال مطار بيروت الدولي لمدة 7 أيام، لكنها أوصت بأن يتم استثناء عناصر الجيش والصليب الأحمر والأطباء من قرارات الإغلاق، وفقا لصحيفة "الشرق".

ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للدفاع في البلاد، لاتخاذ القرار بشأنها.