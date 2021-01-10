الأردن يعلن وصول أول دفعة من لقاح فايزر غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن الأمنية تحققت بتوفر مطعوم سيكون له اثر جيد ومهم على سلوك الفيروس وما سيحدث للوباء، فالمطاعيم لها أهمية كبرى بالحالة الصحية للعالم، مشيراً إلى ان اول دفعة من لقاح فايزر ستصل يوم غد الاثنين.

وأوضح أن المطاعيم وجدت لتحصين الناس من الامراض وهي حقيقة لا يمكن ان تتغير، داعيا للابتعاد عن الاشاعات.

ولفت إلى أن لا هدف للحكومة الا مصلحة المواطنين والوطن.

وأشار إلى عدم وجود مصلحة شخصية لأي شخص بالحكومة فمصلحتهم هي مصلحة المواطن، فالعالم سئم من الفيروس ويجب مقاومته، والمطعوم لا يعني انتهاء الفيروس فعلينا الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأكد وصول دفعات اللقاح إلى المملكة وهي جاهزة للاستعمال.

وبين أن اول دفعة من لقاح فايزر ستصل يوم غد الاثنين، وكل اسبوع ستصل دفعة من لقاح فايزر حتى ينتهي ما اشتريناه منها.

وأكد البدء يوم الأربعاء، باستعمال المطاعيم المتوفرة، مؤكدا مأمونية وفعالية هذه المطاعيم.

وشدد عبيدات على أن برنامج المطاعيم سيكون دقيق ومنظم وعادل ولا يسمح لأي شخص بأخذ حق الآخرين.

وسيقوم ائتلاف كوفاكس بتوفير مطاعيم لـ 189 دولة في العالم، واشتركنا بهذه المبادرة وسيكون لنا حصة وفق برنامج موضوع بهذا الائتلاف، وهناك اتفاقيات مع استرازنكا وجونسون اند جونسون والشركة الاماراتية المسؤولة عن توزيع لقاح سينوفارم الصيني.

ولفت إلى أن الكميات المتعاقد عليها تكفي 20% من المواطنين، ولا يوجد سقف لهذه الكميات في حال وجود اقبال عليها.

وشدد على أنه عندما يتم تطعيم شخص يكون الأمر لفائدته وفائدة الآخرين.