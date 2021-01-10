آخر تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده ويسرا وهادي الجيار

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هادي الجيار والفنانتين فيفي عبده ويسرا.

وأوضح زكي أن الفنان هادي الجيار الذى تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن حالة الفنان هادي الجيار اليوم أفضل من الأمس، مناشدًا جمهوره بدعمه بالدعاء.

وأشار إلى أن هناك استقرارا في الحالة الصحية للفنانة يسرا، وهناك تحسن أيضًا في حالة الفنانة فيفي عبده.

وضرب فيروس كورونا الوسط الفني المصري أخيراً وضمت القائمة كلاً: أمير كرارة وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي ودانا حمدان ، إضافة أيضاً إلى إصابة المخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والملحن عمرو مصطفى، والمنتج هشام جمال.

وكان الدكتور منصور خليل، مدير عام مستشفى الهرم، بمصر كشف عن حالة الفنان هادى الجيار بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه ما زال في الرعاية المركزة، موضحًا أن حالته غير مستقرة حتى الآن، وهو على جهاز التنفس الصناعي، ويتم إعطاؤه العلاجات الخاصة بالفيروس.

وقال الدكتور منصور خليل إن هادي الجيار كان قد وصل إلى مستشفى الهرم مصابًا بفيروس كورونا، ولكنه يعانى من مشاكل صحية أخرى بجانب الإصابة بالفيروس، ما أدى إلى حدوث مضاعفات شديدة جعلته على أجهزة التنفس الصناعي وحالته غير مستقرة، موضحًا أن تقييم حالته سيكون يوم غد الأحد، حيث إن حالته لم تتحسن بعد بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان الفنان هادي الجيار أصيب بفيروس كورونا منذ 3 ايام، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد الناقد الفني المصري طارق الشناوي تحسن الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد معاناتها من فيروس كورونا.

وأضاف أن يسرا بدأت تتعافى من الفيروس ، وهي على مشارف عبور الأزمة وتجاوزت تماما المرحلة الصعبة التي كانت تعيشها خلال الأيام الماضية كونها مريضة حساسية صدر في الأساس.

وكانت يسرا أصيبت بفيروس كورونا المستجد أخيراً وخضعت للعلاج في المنزل.

وكانت الفنانة فيفي عبده تعرضت لحالة إعياء شديدة، دخلت على أثرها في حالة مرضية شديدة.

وكشفت تفاصيل وعكتها الصحية، موضحةً أنها تلقت إبرة خاطئة جعلتها طريحة الفراش واضطرتها إلى الجلوس في المنزل.

ودعت جمهورها إلى عدم القلق عليها، لافتةً إلى أنها تعالَج من فقدان الإحساس بالعصب بسبب الإبرة الخاطئة.