شفاء 2264 حالة جديدة من «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 168770 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2998 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 227702 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2264 حالة جديدة لمصابين، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 203660 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كوفيد19»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 702 حالة. ‎‎