إصابات كورونا حول العالم تسجل رقماً قياسياً خلال 24 ساعة

المصدر: وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت المنظمة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة حيث رصدت 277195 إصابة.

وسجلت المنظمة خلال آخر 24 ساعة 15454 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضا بـ4176 وفاة.