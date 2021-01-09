تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الناقد الفني المصري طارق الشناوي تحسن الحالة الصحية للفنانة يسرا بعد معاناتها من فيروس كورونا.

وأضاف أن يسرا بدأت تتعافى من الفيروس ، وهي على مشارف عبور الأزمة وتجاوزت تماما المرحلة الصعبة التي كانت تعيشها خلال الأيام الماضية كونها مريضة حساسية صدر في الأساس.

وكانت يسرا أصيبت بفيروس كورونا المستجد أخيراً وخضعت للعلاج في المنزل.

وضرب فيروس كورونا الوسط الفني المصري أخيراً وضمت القائمة كلاً: أمير كرارة وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي ودانا حمدان ، إضافة أيضاً إلى إصابة المخرجة إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل والملحن عمرو مصطفى، والمنتج هشام جمال.