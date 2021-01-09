إصابة زوجة عمرو موسى بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام للجامعة العربية الأسبق، إصابة زوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها.

وكتب موسى في مقال نشره في صحيفة الشرق الأوسط "قبل نحو عشرة أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي، ثم يقرر الأطباء ضرورة خضوع كلينا للعزل والمتابعة في المستشفى، وها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن".

وذكرت مصادر إعلامية، إن حالة عمرو الصحية جيدة وتتحسن باستمرار، معلنة عن خروجه قريبا من المستشفى.