كورونا المتحور .. هذه هي الأعراض

دعا خبراء الصحة إلى ضرورة الانتباره لأعراض فيروس كورونا المتحور التي لا تختلف كثيرا عن أعراض كورونا العادي.

ولايعتقد إن السلالة الجديدة أكثر خطورة من الحالية، إلا أنها سريعة الانتشار بنسبة 70 بالمئة وفق سكاي نيوز.

وتتمثل الأعراض التي يجب الانتباه إليها: حمى أو قشعريرة - سعال - ضيق التنفس أو صعوبة التنفس - الإجهاد - آلام في العضلات أو الجسم - صداع الرأس - فقدان حاسة التذوق أو الشم - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان أو القيء - إسهال.

ويقول الأطباء إن الأعراض مشابهة إلى حد ما مع السلالة الأولى، مشيرين إلى أنها تتراوح بين الخفيفة والشديدة، ويمكنها أن تظهر من يومين إلى 14 يوما.