المصدر: البيان الإلكتروني

تتباين أسعار لقاحات كورونا بين 37 دولاراً و4 دولارات للجرعة الواحدةوفقا لظروف تخزين كل لقاح .

وعلى الرغم من أن أغلب التقارير المتعلقة باللقاحات المحتملة لوباء "كوفيد-19"، قد ركزت على فعاليتها، فإن سهولة التوزيع والتكلفة هما عاملان رئيسيان آخران ينطوي عليهما التوزيع العالمي للقاحات.

ورصدت Statista أسعار أقرب 6 لقاحات لفيروس كورونا حيث جاء عقار "مودرنا" في قمة القائمة بسعر 37 دولاراً للجرعة الواحدة، فيما كان عقار "سينوفاك" الصينية في المرتبة الثانية بتكلفة 30 دولارا للجرعة وفق العربية نت .

وتواجه لقاحات كورونا تحديا أكبر في عملية التخزين، حيث يتطلب اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر- بيونتيك" عند درجة حرارة ناقص 70 درجة مئوية، وتم تسعيره عند 20 دولارا للجرعة، فيما يتطلب العقار الأعلى كلفة لشركة "مودرنا" ظروف تخزين أقل تعقيداً عند ناقص 20 درجة مئوية، وهي عوامل يمكن أن تسبب صعوبات في التوزيع العالمي أما لقاح سبوتنك فسعره 10 دولارات للجرعة.

وفرس الرهان الذي تعلق عليه آمال كبيرة لقاح أكسفورد واسترازينيكا ذو فعالية 76%، ويمكن نقله في ظروف التبريد القياسية وإدارته ضمن إعدادات الرعاية الصحية القائمة، كما أنه أرخص بكثير من نظرائه ويبلغ سعره 4 دولارات فقط لكل جرعة.

ومن المتوقع أن تلعب اللقاحات الأرخص التي تظل مستقرة في درجات حرارة أعلى دوراً حاسماً في إنهاء الوباء في مناطق أبعد من العالم.