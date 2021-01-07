صحة دبي تبدأ حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد 19

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن هيئة الصحة في دبي بدأت حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر- بايونتيك" في دبي اعتباراً من اليوم.

وكشفت اللجنة أنه تم تحديد بعض الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح "فايزر" في دبي، مشيرةً إلى أنه يمكن حجز الموعد عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي (800342).

من الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي؟

كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق).

من يعانون أمراضاً مزمنة وأصحاب الهمم.

العاملون في خط الدفاع الأول.

العاملون في المهن الحيوية الأخرى.

هل سيكون التطعيم متوافراً لكل مواطن ومقيم في دبي؟

نعم، سيتم توفير التطعيم لكل الراغبين في الحصول عليه.

هل هناك مراكز معتمدة للتطعيم في دبي؟

مركز زعبيل للرعاية الصحية

مركز المزهر للرعاية الصحية

مركز ند الحمر للرعاية الصحية

مركز البرشاء للرعاية الصحية

مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف

مستشفى حتا

ما تكلفة تطعيم كوفيد-19؟

تطعيم كوفيد-19 مجاني

هل تطعيم كوفيد-19 اختياري أم إجباري في دبي؟

تطعيم كوفيد-19 هو اختياري

هل هناك فئات مستثناة من تطعيم كوفيد-19؟

نعم، يستثنى من أخذ اللقاح الفئات التالية:

الأطفال

الحوامل

المرضعات

النساء اللواتي يخططن للحمل خلال الفترة القريبة

أصحاب أمراض ضعف المناعة

من لديهم حساسية شديدة من أي لقاح سابق, أو طعام، أو دواء، أو أي مادة أخرى أو من يحمل حقنة الأدرينالين التلقائية.

هل هناك اعراض جانبية تصاحب أخذ هذا اللقاح؟

قد يكون أخذ اللقاح مصحوباً ببعض الأعراض التالية:

الشعور بالتعب والصداع.

الألم في مكان الحقن.

آلام في العضلات.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

هل يمكن لمن أصيب سابقاً بكوفيد-19 أخذ التطعيم؟

يمكن بشرط أن يكون مر على الإصابة أكثر من 3 أشهر.

في حال أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بمرض كوفيد-19 (مثل لقاح الإنفلونزا)، هل يمكن للشخص الحصول على تطعيم كوفيد-19؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب أن يكون قد مر على ذلك أكثر من 4 أسابيع.

قمت بأخذ أحد أنواع تطعيم كوفيد-19 مسبقاً، هل من الآمن أخذ التطعيم من جديد؟

لا. لا يمكن أخذ نوعين من لقاح كوفيد-19.

هل يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية؟

لا يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية ونوصي بضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، وسيتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى.

بعد أخذ اللقاح هل يمكنني السفر دون إجراء فحص كوفيد-19؟

لا

هل يمكنني الاستغناء عن لبس الكمامة بعد أخذ تطعيم كوفيد-19؟

لا، يجب الالتزام بلبس الكمامة والالتزام بجميع التدابير الوقائية للوقاية من كوفيد-19.

هل يجب على الأشخاص الحاصلين على تطعيم كوفيد-19 الاستمرار بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية؟

نعم، يجب الالتزام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد- 19.

هل التطعيم آمن لأصحاب الأمراض المزمنة؟

نعم هو آمن، وننصح باستشارة طبيبك المعالج لديك بهذا الخصوص.

أتناول مجموعة من الأدوية، هل يعتبر التطعيم آمناً لي؟

الطبيب المعالج هو من يحدد ذلك.

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